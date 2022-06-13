Руйнують все: росіяни почали потужно обстрілювати Лисичанськ важким калібром

Росіяни потужно обстрілюють Луганську область, зокрема Лисичанськ. Попри те, що ситуація в місті дуже складна, евакуація все ще можлива.

Росіяни потужно обстрілюють Лисичанськ

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, передає 24 канал. Він наголосив, що росіяни гатять по Лисичанську з важкого озброєння.

Увага Росіяни намагаються оточити ЗСУ в районі Лисичанська та Сєверодонецька

Дуже потужно обстрілюють вже й Лисичанськ зброєю з важкого калібру. Руйнують все, і гуманітарні штаби, ситуація дуже складна, але з Лисичанська евакуація все ще можлива,

– наголосив Гайдай.

У Сєвєродонецьку ситуація ще гірша

Водночас евакуація та підвезення гуманітарних вантажів до Сєвєродонецька неможливі. Містяни, що залишилися, виживають у вкрай важких умовах.

Російські загарбники повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста – під українським контролем.

"Усі мости, які ведуть до обласного центру, зруйновані", – додав Гайдай.

Актуально про ситуацію на Луганщині

Після того, як росіяни окупували 95% території Луганської області, вони зосередилися на захопленні Сєвєродонецька.

Тож у місті наразі одна з найбільш напружених ситуацій на фронті.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний повідомив, що Росія кинула до семи БТГ на захоплення Сєвєродонецька.

Росія намагається відрізати Сєвєродонецьк від підконтрольної українському уряду території. Для цього окупанти знищують мости.

Водночас сьогодні у Генштабі повідомили, що у російської армії суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів на Донбасі – техніки бракує, тож штурмові дії не мають значного успіху.

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Російські військові намагаються оточити ЗСУ в Луганській області. Ворог протягом 13 червня вів штурмові дії на Сєвєродонецькому напрямку.