Руйнують все: росіяни почали потужно обстрілювати Лисичанськ важким калібром

13 червня 2022 , 20:35
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Росіяни потужно обстрілюють Луганську область, зокрема Лисичанськ. Попри те, що ситуація в місті дуже складна, евакуація все ще можлива.

Росіяни потужно обстрілюють Лисичанськ

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, передає 24 канал. Він наголосив, що росіяни гатять по Лисичанську з важкого озброєння. 

Увага Росіяни намагаються оточити ЗСУ в районі Лисичанська та Сєверодонецька

Дуже потужно обстрілюють вже й Лисичанськ зброєю з важкого калібру. Руйнують все, і гуманітарні штаби, ситуація дуже складна, але з Лисичанська евакуація все ще можлива,
– наголосив Гайдай. 

У Сєвєродонецьку ситуація ще гірша

Водночас евакуація та підвезення гуманітарних вантажів до Сєвєродонецька неможливі. Містяни, що залишилися, виживають у вкрай важких умовах.

Російські загарбники повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста – під українським контролем.

"Усі мости, які ведуть до обласного центру, зруйновані", – додав Гайдай.

Зверніть увагу! Російські військові намагаються оточити ЗСУ в Луганській області. Ворог протягом 13 червня вів штурмові дії на Сєвєродонецькому напрямку.

Актуально про ситуацію на Луганщині

  • Після того, як росіяни окупували 95% території Луганської області, вони зосередилися на захопленні Сєвєродонецька.
  • Тож у місті наразі одна з найбільш напружених ситуацій на фронті.
  • Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний повідомив, що Росія кинула до семи БТГ на захоплення Сєвєродонецька. 
  • Росія намагається відрізати Сєвєродонецьк від підконтрольної українському уряду території. Для цього окупанти знищують мости. 
  • Водночас сьогодні у Генштабі повідомили, що у російської армії суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів на Донбасі – техніки бракує, тож штурмові дії не мають значного успіху.

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Автор: Анастасія Лукашевська