Руйнують все: росіяни почали потужно обстрілювати Лисичанськ важким калібром
Росіяни потужно обстрілюють Луганську область, зокрема Лисичанськ. Попри те, що ситуація в місті дуже складна, евакуація все ще можлива.
Росіяни потужно обстрілюють Лисичанськ
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, передає 24 канал. Він наголосив, що росіяни гатять по Лисичанську з важкого озброєння.
Увага Росіяни намагаються оточити ЗСУ в районі Лисичанська та Сєверодонецька
Дуже потужно обстрілюють вже й Лисичанськ зброєю з важкого калібру. Руйнують все, і гуманітарні штаби, ситуація дуже складна, але з Лисичанська евакуація все ще можлива,
– наголосив Гайдай.
У Сєвєродонецьку ситуація ще гірша
Водночас евакуація та підвезення гуманітарних вантажів до Сєвєродонецька неможливі. Містяни, що залишилися, виживають у вкрай важких умовах.
Російські загарбники повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста – під українським контролем.
"Усі мости, які ведуть до обласного центру, зруйновані", – додав Гайдай.Зверніть увагу! Російські військові намагаються оточити ЗСУ в Луганській області. Ворог протягом 13 червня вів штурмові дії на Сєвєродонецькому напрямку.
Актуально про ситуацію на Луганщині
- Після того, як росіяни окупували 95% території Луганської області, вони зосередилися на захопленні Сєвєродонецька.
- Тож у місті наразі одна з найбільш напружених ситуацій на фронті.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний повідомив, що Росія кинула до семи БТГ на захоплення Сєвєродонецька.
- Росія намагається відрізати Сєвєродонецьк від підконтрольної українському уряду території. Для цього окупанти знищують мости.
- Водночас сьогодні у Генштабі повідомили, що у російської армії суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів на Донбасі – техніки бракує, тож штурмові дії не мають значного успіху.
До теми – бійці звільнили 3 села на Донеччині і знищили техніку противника: дивіться відео