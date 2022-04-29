Рвемо пуповину з Радянським Союзом, – Романюк пояснив важливість історичного ухвалення ленд-лізу

У російсько-українській війні Збройні Сили України закінчать відстріл бойового потенціалу, який залишився від Радянського Союзу. Тоді Україна буде змушена перейти на озброєння за стандартами НАТО.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив голова ГО "Україна в НАТО" та член Атлантичної ради Юрій Романюк. Він зазначив, що такий перехід означатиме кардинальний геополітичний розлом.

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Романюк нагадав, про систему Варшавського договору, у який входила наша країна у складі СРСР. Відповідно до документа, усі держави, які його підписали, були заточені на радянські стандарти військового компоненту.

Історичний момент

За словами Романюка, зараз наші захисники фактично завершують відстріл усього бойового потенціалу, який зберігся від радянських часів та стандартів не тільки у нас, але й на складах усього світу. Коли він закінчиться – Україні доведеться переходити на те, що є наявне у світі – систему стандартів НАТО.

Безумовно, це історичний момент. Ми рвемо пуповину з Радянським Союзом, яка нас досі з'єднує, але припинить буквально через декілька місяців, – заявив Романюк.

Він зауважив, що Україна впевнено зможе перейти на нову систему, оскільки союзники вважають нас стратегічним партнером, якому можна довірити високотехнологічну зброю НАТО. Водночас після війни, безумовно, постане логічне питання – адаптації входу України в Альянс.

"Вони нам продаватимуть свою зброю, даватимуть ленд-ліз і так далі. Водночас ми її використовуватимемо проти ворога", – підсумував Романюк.

Романюк пояснив важливість історичного ухвалення ленд-лізу: дивіться відео