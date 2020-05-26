Ryanair відновить половину маршрутів з України: список
Наразі авіапростір в Україні закритий, однак частина компаній вже оголошують про відкриття рейсів влітку. Ірландський лоукостер Ryanair планує відновити лише половину маршрутів з України.
Восени Ryanair перезапустить ще 17 напрямків, повідомляє Avianews.
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Які рейси відновить Ryanair
Лоукостер відновить тільки 24 з 47 українських маршрутів. Ще 6 напрямків повністю зняли з продажу:
- по два маршрути з Києва та Львова;
- по одному з Харкова та Херсона.
Загалом влітку з Києва планують рейси за 15 маршрутами з 25, зі Львова – по трьох з семи, з Одеси – по чотирьох з семи, з Харкова – по одному з п'яти і з Херсона – по одному з трьох.
Як часто виконуватимуть рейси
Майже всі польоти будуть здійснювати два рази на тиждень. Польоти один раз в тиждень будуть виконуватися по маршрутах з Києва в Пафос і Валенсію, зі Львова в Дюссельдорф-Веце.
Водночас тричі на тиждень Ryanair буде літати з Києва до Відня, чотири рази на тиждень – з Києва в Штутгарт.
Зверніть увагу! Дати перезапуску рейсів наразі лише у планах, але вони можуть бути змінені через ситуацію з коронавірусом.
Прогнозовані дати перезапуску рейсів Ryanair
Дати перезапуску рейсів Ryanair з Києва:
- Відень – липень, 3 рази на тиждень;
- Софія – кінець жовтня;
- Пафос – липень, 1 раз в тиждень
- Берлін – червень, 2 рази на тиждень;
- Дюссельдорф-Веце – продажі закриті;
- Франкфурт-Хан – кінець жовтня;
- Карлсруе/Баден-Баден – кінець жовтня;
- Нюрнберг – продажі закриті;
- Штутгарт – серпень, 4 рази на тиждень;
- Афіни – липень, 2 рази на тиждень;
- Дублін – липень, 2 рази на тиждень;
- Вільнюс – липень, 2 рази на тиждень;
- Бидгощ – кінець жовтня;
- Гданськ – липень, 2 рази на тиждень;
- Катовіце – липень, 2 рази на тиждень;
- Краків – липень, 2 рази на тиждень;
- Познань – кінець жовтня;
- Варшава-Модлін – кінець жовтня;
- Вроцлав – кінець жовтня;
- Братислава – кінець жовтня;
- Барселона – червень, 2 рази на тиждень;
- Мадрид – червень, 2 рази на тиждень;
- Валенсія – липень, 1 раз в тиждень, з серпня – 2 рази на тиждень;
- Лондон – липень, 2 рази на тиждень;
- Манчестер – 2 рази на тиждень.
Дати перезапуску рейсів Ryanair зі Львова:
- Дюссельдорф-Веце – продажі закриті;
- Меммінген – липень, 1 раз в тиждень;
- Будапешт – липень, 2 рази на тиждень;
- Краків – кінець жовтня;
- Познань – продажі закриті;
- Варшава-Модлін – кінець жовтня;
- Лондон: липень – 2 рази на тиждень;
Дати перезапуску рейсів Ryanair з Одеси:
- Краків – кінець жовтня;
- Берлін – серпень, 2 рази на тиждень;
- Будапешт – липень, 2 рази на тиждень;
- Гданськ – липень, 2 рази на тиждень;
- Катовіце – липень, 2 рази на тиждень;
- Познань – кінець жовтня;
- Вроцлав – кінець жовтня.
Дати перезапуску рейсів Ryanair з Харкова:
- Будапешт – липень, 2 рази на тиждень;
- Вільнюс – кінець жовтня;
- Краків – кінець жовтня;
- Познань – кінець жовтня;
- Варшава – продажі закриті.
Дати перезапуску рейсів Ryanair з Херсона:
- Відень – серпень, 2 рази на тиждень;
- Катовіце – продажі закриті;
- Краків – кінець жовтня.
Рішення про відновлення польотів має ухвалити Кабінет Міністрів. Саме це узаконить діяльність авіаперевізників та відкриє авіапростір. Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що авіасполучення можливо відновлять після 15 червня.