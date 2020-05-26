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Ryanair відновить половину маршрутів з України: список

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Ryanair відновив польоти у 2020 з України: список рейсів
Ryanair відновить половину маршрутів з України / ryanair.com/ua

Наразі авіапростір в Україні закритий, однак частина компаній вже оголошують про відкриття рейсів влітку. Ірландський лоукостер Ryanair планує відновити лише половину маршрутів з України.

Восени Ryanair перезапустить ще 17 напрямків, повідомляє Avianews.

Дізнайтеся більше Коли відновлять польоти за кордон і всередині України

Які рейси відновить Ryanair

Лоукостер відновить тільки 24 з 47 українських маршрутів. Ще 6 напрямків повністю зняли з продажу:

  • по два маршрути з Києва та Львова;
  • по одному з Харкова та Херсона.

Загалом влітку з Києва планують рейси за 15 маршрутами з 25, зі Львова – по трьох з семи, з Одеси – по чотирьох з семи, з Харкова – по одному з п'яти і з Херсона – по одному з трьох.

Як часто виконуватимуть рейси

Майже всі польоти будуть здійснювати два рази на тиждень. Польоти один раз в тиждень будуть виконуватися по маршрутах з Києва в Пафос і Валенсію, зі Львова в Дюссельдорф-Веце.

Водночас тричі на тиждень Ryanair буде літати з Києва до Відня, чотири рази на тиждень – з Києва в Штутгарт.

Зверніть увагу! Дати перезапуску рейсів наразі лише у планах, але вони можуть бути змінені через ситуацію з коронавірусом.

Прогнозовані дати перезапуску рейсів Ryanair

Дати перезапуску рейсів Ryanair з Києва:

  • Відень – липень, 3 рази на тиждень;
  • Софія – кінець жовтня;
  • Пафос – липень, 1 раз в тиждень
  • Берлін – червень, 2 рази на тиждень;
  • Дюссельдорф-Веце – продажі закриті;
  • Франкфурт-Хан – кінець жовтня;
  • Карлсруе/Баден-Баден – кінець жовтня;
  • Нюрнберг – продажі закриті;
  • Штутгарт – серпень, 4 рази на тиждень;
  • Афіни – липень, 2 рази на тиждень;
  • Дублін – липень, 2 рази на тиждень;
  • Вільнюс – липень, 2 рази на тиждень;
  • Бидгощ – кінець жовтня;
  • Гданськ – липень, 2 рази на тиждень;
  • Катовіце – липень, 2 рази на тиждень;
  • Краків – липень, 2 рази на тиждень;
  • Познань – кінець жовтня;
  • Варшава-Модлін – кінець жовтня;
  • Вроцлав – кінець жовтня;
  • Братислава – кінець жовтня;
  • Барселона – червень, 2 рази на тиждень;
  • Мадрид – червень, 2 рази на тиждень;
  • Валенсія – липень, 1 раз в тиждень, з серпня – 2 рази на тиждень;
  • Лондон – липень, 2 рази на тиждень;
  • Манчестер – 2 рази на тиждень.

Дати перезапуску рейсів Ryanair зі Львова:

  • Дюссельдорф-Веце – продажі закриті;
  • Меммінген – липень, 1 раз в тиждень;
  • Будапешт – липень, 2 рази на тиждень;
  • Краків – кінець жовтня;
  • Познань – продажі закриті;
  • Варшава-Модлін – кінець жовтня;
  • Лондон: липень – 2 рази на тиждень;

Дати перезапуску рейсів Ryanair з Одеси:

  • Краків – кінець жовтня;
  • Берлін – серпень, 2 рази на тиждень;
  • Будапешт – липень, 2 рази на тиждень;
  • Гданськ – липень, 2 рази на тиждень;
  • Катовіце – липень, 2 рази на тиждень;
  • Познань – кінець жовтня;
  • Вроцлав – кінець жовтня.

Дати перезапуску рейсів Ryanair з Харкова:

  • Будапешт – липень, 2 рази на тиждень;
  • Вільнюс – кінець жовтня;
  • Краків – кінець жовтня;
  • Познань – кінець жовтня;
  • Варшава – продажі закриті.

Дати перезапуску рейсів Ryanair з Херсона:

  • Відень – серпень, 2 рази на тиждень;
  • Катовіце – продажі закриті;
  • Краків – кінець жовтня.

Рішення про відновлення польотів має ухвалити Кабінет Міністрів. Саме це узаконить діяльність авіаперевізників та відкриє авіапростір. Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що авіасполучення можливо відновлять після 15 червня.

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: авіація Подорожі Новини України Новини Києва Ryanair Новини Херсона Новини Харкова Новини Одеси Новини Львова Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні
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