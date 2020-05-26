Ryanair відновить половину маршрутів з України: список

Наразі авіапростір в Україні закритий, однак частина компаній вже оголошують про відкриття рейсів влітку. Ірландський лоукостер Ryanair планує відновити лише половину маршрутів з України.

Восени Ryanair перезапустить ще 17 напрямків, повідомляє Avianews.

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Які рейси відновить Ryanair

Лоукостер відновить тільки 24 з 47 українських маршрутів. Ще 6 напрямків повністю зняли з продажу:

по два маршрути з Києва та Львова;

по одному з Харкова та Херсона.

Загалом влітку з Києва планують рейси за 15 маршрутами з 25, зі Львова – по трьох з семи, з Одеси – по чотирьох з семи, з Харкова – по одному з п'яти і з Херсона – по одному з трьох.

Як часто виконуватимуть рейси

Майже всі польоти будуть здійснювати два рази на тиждень. Польоти один раз в тиждень будуть виконуватися по маршрутах з Києва в Пафос і Валенсію, зі Львова в Дюссельдорф-Веце.

Водночас тричі на тиждень Ryanair буде літати з Києва до Відня, чотири рази на тиждень – з Києва в Штутгарт.

Зверніть увагу! Дати перезапуску рейсів наразі лише у планах, але вони можуть бути змінені через ситуацію з коронавірусом.