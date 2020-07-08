Ryanair запускає 16 нових маршрутів з України в Італію: напрямки та дати
Ірландський лоукостер Ryanair анонсував запуск 16 нових напрямків між Україною та Італією. Перші рейси планують здійснювати восени 2020 року, іншу частину – влітку 2021.
Починаючи з кінця жовтня 2020 року, Ryanair планує поповнити свій розклад новими рейсами, повідомляє пресслужба авіакомпанії.
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Які напрямки відкриють восени 2020 року
- з Харкова в Мілан (Бергамо) – двічі на тиждень;
- з Києва в Мілан (Бергамо) – чотири рази у тиждень, у Катанію – два рази, Болонью – три рази і Рим (Фьюмічіно) – п'ять разів;
- зі Львова до Мілана (Бергамо), Рима (Фьюмічіно) та Болоньї – двічі на тиждень;
- з Одеси в Мілан (Бергамо), Рим (Фьюмічіно) та Болонью – два рази на тиждень.
Плани запуску рейсів на літо 2021
- Авіакомпанія анонсувала п'ять нових маршрутів – зі Львова в Барі, Неаполь, Палермо, Турин і Венеції (Тревізо) – двічі на тиждень.
- Крім того, планують, збільшити частоту рейсів зі Львова до Мілана (Бергамо) і Рим (Фьюмічіно) – до чотирьох разів.
Напрямки вже з’явилися на сайті лоукостера. Однак квитки наразі купити не можна.
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