Ірландський лоукостер Ryanair анонсував запуск 16 нових напрямків між Україною та Італією. Перші рейси планують здійснювати восени 2020 року, іншу частину – влітку 2021.

Починаючи з кінця жовтня 2020 року, Ryanair планує поповнити свій розклад новими рейсами, повідомляє пресслужба авіакомпанії.

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Які напрямки відкриють восени 2020 року

з Харкова в Мілан (Бергамо) – двічі на тиждень;

(Бергамо) – двічі на тиждень; з Києва в Мілан (Бергамо) – чотири рази у тиждень, у Катанію – два рази, Болонью – три рази і Рим (Фьюмічіно) – п'ять разів;

(Бергамо) – чотири рази у тиждень, у – два рази, – три рази і (Фьюмічіно) – п'ять разів; зі Львова до Мілана (Бергамо), Рима (Фьюмічіно) та Болоньї – двічі на тиждень;

(Бергамо), (Фьюмічіно) та – двічі на тиждень; з Одеси в Мілан (Бергамо), Рим (Фьюмічіно) та Болонью – два рази на тиждень.

Плани запуску рейсів на літо 2021

Авіакомпанія анонсувала п'ять нових маршрутів – зі Львова в Барі, Неаполь, Палермо, Турин і Венеції (Тревізо) – двічі на тиждень.

– зі Львова в Барі, Неаполь, Палермо, Турин і Венеції (Тревізо) – двічі на тиждень. Крім того, планують, збільшити частоту рейсів зі Львова до Мілана (Бергамо) і Рим (Фьюмічіно) – до чотирьох разів.

Напрямки вже з’явилися на сайті лоукостера. Однак квитки наразі купити не можна.

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