Замовником виявився 54-річний голова селищної ради на Херсонщині. Його затримали 8 листопада. Таку інформацію оприлюднили на сайті Одеської обласної прокуратори.

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Голова селищної ради знайшов "виконавця"

Правоохоронці дізналися, що голова місцевої ОТГ шукає людину, яка за гроші нападе на його колегу-депутата, який також очолює фермерське господарство. За це чоловік пропонував чималу винагороду – 7 тисяч доларів. Виконавець злочину мав завдати жертві тяжких тілесних ушкоджень, які б позбавили його можливості займатись господарською діяльністю. Все – через тривалу неприязнь у відносинах.

Чоловіка спіймали при оплаті "замовлення"

У вересні та жовтні голова ради зустрівся із "виконацем", аби передати перші "транші" – 500 доларів та 37 тисяч гривень. Решту 5 тисяч доларів він мав сплатити після виконання замовлення. Аби захистити життя та здоров'я потерпілого, поліцейські інсценізували обставновку нападу й побиття жертви.

Зверніть увагу! 8 листопада, замовника вдалося затримати на Миколаївщині. Його спіймали на гарячому при передачі фінальної частини винагороди – 2,5 тисяч доларів та 65 тисяч гривень.

Зазначимо, що затриманому вже повідомили про підозру. Наразі вирішуються питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.