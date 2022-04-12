Рятувальне судно "Сапфір" повернули в Україну: пришвартували біля причалу порту Ізмаїл

Рятувальне судно "Сапфір" 11 квітня повернули в Україну. Його пришвартували біля причалу порту Ізмаїл.

За даними рятувальників, судно повернеться до виконання своїх основних завдань.

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Воно буде перебувати у постійній пошуково-рятувальній готовності. У Морській пошуково-рятувальній службі зауважили, що "Сапфір" є єдиним українським цивільним судном, яке попри свій вік, перебуває в постійній пошуково-рятувальній готовності. Воно здатне виконувати надскладні задачі у відкритому морі, включаючи не тільки пошук та рятування людського життя, а й аварійне буксирування та пожежогасіння.



Рятувальне судно "Сапфір" повернули в Україну / Фото Морської пошуково-рятувальної служби

Що було раніше

26 лютого російські військові кораблі захопили цивільне рятувальне судно "Сапфір". Вони взяли в заручники священника ПЦУ, який намагався забрати тіла загиблих на Зміїному.

24 березня екіпаж захопленого російськими військовими українського рятувального судна "Сапфір" повернувся в Україну.

8 квітня судно повернули під контроль України. Його доставили в румунський порт Суліна.

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