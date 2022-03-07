Рятувальники в Німеччині зробили живий коридор на знак солідарності з Україною

У Німеччині вогнеборці зробили живий коридор, аби висловити свою підтримку Україні. Вишикувались кілька десятків пожежників, а за ними – техніка.

Крім того, до України з Німеччини прямує обладнання та оснащення для надання допомоги та порятунку людей

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Вогнеборці зробили живий коридор, щоб показати, що вони серцем і душею зараз з нами. Дякуємо за підтримку,

– зазначили в ДСНС.



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