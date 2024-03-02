В Одесі деблокували тіла мами з немовлям

Цієї ночі російський "Шахед" влучив у багатоповерхівку в Одесі. Пошуково-рятувальна операція триває. Деблокували тіла мами з немовлям.

Про це о 17:57 повідомив міністр внутрішніх справ. Ігор Клименко зазначив, що кількість жертв внаслідок нічного удару Росії по багатоповерхівці зросла до семи.

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Окупанти вбили маму з немовлям

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Щойно рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною. Емоції, які не передати словами. Мої співчуття родичам загиблих…

– написав Клименко.

Згодом в ОВА уточнили, що маленькому Тимофієві

Очільник МВС додав, що вже відомо про 7 загиблих внаслідок нічного російського удару по багатоповерхівці.

"Пошуково-рятувальна операція не зупинялася ні на хвилину і триватиме, доки не переконаємося, що більше нікого під завалами немає", – підкреслив міністр.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок терористичного удару Росії.

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