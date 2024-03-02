В Одесі деблокували тіла мами з немовлям
Джерело:Ігор Клименко
Цієї ночі російський "Шахед" влучив у багатоповерхівку в Одесі. Пошуково-рятувальна операція триває. Деблокували тіла мами з немовлям.
Про це о 17:57 повідомив міністр внутрішніх справ. Ігор Клименко зазначив, що кількість жертв внаслідок нічного удару Росії по багатоповерхівці зросла до семи.
До теми Руйнування і жертви в Одесі та Харківській області: головне про нічну атаку "Шахедами" 2 березняЗверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Окупанти вбили маму з немовлям
Щойно рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною. Емоції, які не передати словами. Мої співчуття родичам загиблих…
– написав Клименко.
Очільник МВС додав, що вже відомо про 7 загиблих внаслідок нічного російського удару по багатоповерхівці.
"Пошуково-рятувальна операція не зупинялася ні на хвилину і триватиме, доки не переконаємося, що більше нікого під завалами немає", – підкреслив міністр.24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок терористичного удару Росії.
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Що треба знати про російську атаку на Одесу
- У ніч на 2 березня російські терористи спрямували на Одещину 8 дронів-камікадзе.
- Упродовж години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали атаку агресора. Оборонці неба збили 7 цілей.
- На жаль, один з "Шахедів" під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-поверховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована.
- Мирні мешканці опинилися під завалами.
- Станом на 18:00 кількість жертв внаслідок атаки бійців Путіна зросла до семи. Серед них чотиримісячний Тимофій і трирічний Марк, уточнили в ОВА.
- За кілька годин до цього генпрокурор повідомив, що під завалами зруйнованої багатоповерхівки можуть перебувати від 10 до 12 людей.
- "З ними не можуть вийти на зв'язок. Інформація перевіряється. Щойно була хвилина тиші для того, щоб почути, чи є заклик про допомогу", – сказав Андрій Костін, який перебуває на місці трагедії.