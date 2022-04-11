Рятувальники підняли прапор України над Бородянкою і продовжують розбирати завали
11 квітня 2022 , 01:18Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Працівники Держслужби України з надзвичайних ситуацій підняли український прапор над Бородянкою, що на Київщині. Також рятувальники продовжують розбирати завали.
Відповідні кадри працівники ДСНС показали 10 квітня. Рятувальники продовжують працювати в місті.
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ДСНС продовжують розбирати завали у Бородянці
Бородянка. День п'ятий. Рятувальники продовжують аварійні та пошукові роботи…
– повідомили в ДСНС.
Зокрема 10 квітня, на 5 день після звільнення міста від окупантів, там повісили прапор України.
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Рятувальники показали Бородянку та підняли прапор: дивіться відео