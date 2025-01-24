Рятувальники показали 10-поверхівку, в яку влучили уламки БпЛА на Київщині
Російські окупанти не припиняють терор українських міст. Так, вночі 24 січня під приціл противника потрапила Київщина.
Уламки БпЛА влучили у 10-поверховий житловий будинок. Рятувальники показали кадри наслідків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
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Унаслідок атаки БпЛА на Київщині загорілися багатоповерхівка
В ДСНС вказали, що на Фастівщині уламки БпЛА влучили у 10-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування на 6-7 поверхах.
Рятувальники повідомили, що евакуйовано 150 мешканців. Також там вказали, що врятовано травмованого чоловіка з 6-го поверху та заблоковану жінку з 9-го.
На жаль, виявлено загиблого чоловіка 1988 року народження.
В ДСНС додали, що на місці працюють 49 рятувальників, 13 одиниць техніки, психологи ДСНС надають підтримку постраждалим. Розгорнуто пункт незламності.