Рятувальники показали 10-поверхівку, в яку влучили уламки БпЛА на Київщині

Російські окупанти не припиняють терор українських міст. Так, вночі 24 січня під приціл противника потрапила Київщина.

Уламки БпЛА влучили у 10-поверховий житловий будинок. Рятувальники показали кадри наслідків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Унаслідок атаки БпЛА на Київщині загорілися багатоповерхівка

В ДСНС вказали, що на Фастівщині уламки БпЛА влучили у 10-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування на 6-7 поверхах.

Рятувальники повідомили, що евакуйовано 150 мешканців. Також там вказали, що врятовано травмованого чоловіка з 6-го поверху та заблоковану жінку з 9-го.

На жаль, виявлено загиблого чоловіка 1988 року народження.

В ДСНС додали, що на місці працюють 49 рятувальників, 13 одиниць техніки, психологи ДСНС надають підтримку постраждалим. Розгорнуто пункт незламності.