Рятувальники показали наслідки ворожих обстрілів на Миколаївщині

За добу, 15 квітня, російські загарбники обстрілювали Миколаївщину. Через це в області виникло 5 пожеж.

Рятувальники повідомляють про пожежі у різних місцях. Окрім цього, ліквідовували й вибухонебезпечні предмети.

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Що гасили пожежники

Різні підрозділи виїжджали на виклики, щоб боротися з наслідками пожеж, які спричинили російські окупанти. Зокрема, гасили:

склади зерносховища площею 1000 квадратних метрів у селі Шевченкове та приватний будинок;

приватний житловий будинок на вулиці Фонтанній у Миколаєві на площі 70 квадратних метрів;

4 автомобілі "Нової Пошти" в Миколаєві;

солому в тюках площею 500 метрів квадратних;

авто, в якому пожежа виникла через несправність газобалонного обладнання;

дві пожежі очерету, сміття, сухої трави у Первомайському та Вознесенському районах.

Рятувальники гасили пожежі на Миколаївщині / Фото ДСНС

Також піротехнічна група ДСНС у Миколаєві відпрацювала 22 адреси й вилучила 40 вибухонебезпечних предметів. Всього з початку війни було 1424 заявки та вилучили 1055 боєприпасів.

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