Рятувальники показали наслідки ворожих обстрілів на Миколаївщині
16 квітня 2022 , 09:00Читать новость на русском
Джерело:ДСНС у Миколаївській області
За добу, 15 квітня, російські загарбники обстрілювали Миколаївщину. Через це в області виникло 5 пожеж.
Рятувальники повідомляють про пожежі у різних місцях. Окрім цього, ліквідовували й вибухонебезпечні предмети.
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Що гасили пожежники
Різні підрозділи виїжджали на виклики, щоб боротися з наслідками пожеж, які спричинили російські окупанти. Зокрема, гасили:
- склади зерносховища площею 1000 квадратних метрів у селі Шевченкове та приватний будинок;
- приватний житловий будинок на вулиці Фонтанній у Миколаєві на площі 70 квадратних метрів;
- 4 автомобілі "Нової Пошти" в Миколаєві;
- солому в тюках площею 500 метрів квадратних;
- авто, в якому пожежа виникла через несправність газобалонного обладнання;
- дві пожежі очерету, сміття, сухої трави у Первомайському та Вознесенському районах.
Рятувальники гасили пожежі на Миколаївщині / Фото ДСНС
Також піротехнічна група ДСНС у Миколаєві відпрацювала 22 адреси й вилучила 40 вибухонебезпечних предметів. Всього з початку війни було 1424 заявки та вилучили 1055 боєприпасів.
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