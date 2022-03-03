Рятувальники у Попасній витягли з-під завалів будинку чоловіка та 2 малих дітей, жінка загинула

Російські окупанти підступно обстрілюють цивільне населення України, здійснюючи геноцид нашого народу. Унаслідок обстрілу Попасної (Луганська область) загинула жінка.

Врятовано двох дітей

Піс обстрілу окупантів з Росії рятувальники провели розбір завалів житлових будинків у Попасній. Під завалами було декілька людей.

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На щастя, їм вдалося врятувати двох дітей. Під завалами також був чоловік, який отримав травми.

Рятувальники виявили тіло загиблої жінки.

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