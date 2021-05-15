Вже у найближчі години: рятувальники попередили про потужні грози в Україні

Рятувальники у суботу, 15 травня, попередили про стрімке погіршення погодних умов. Вже у найближчі декілька годин північні та центральні області накриють грози.

В епіцентрі також опиняться Київ та Київська область. Людей просять бути обережними і без потреби не виходити з дому.

Зауважте Зима посеред травня: у Карпатах досі існує загроза сходження лавин

На Прикарпатті рятувальники попереджують про високий рівень пожежної небезпеки. Упродовж 15 – 17 травня на території області очікується 4 та 5 рівні небезпеки.

Пам'ятайте, що пожежі в екосистемах можуть спричинити тяжкі наслідки, зокрема, неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та лісові масиви, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин,

– наголосили рятувальники.

Тим часом на Заході України синоптики прогнозують справді літнє потепління. Там очікують до +29 градусів.

У Карпатах температура повітря коливатиметься від +13 до +14°градусів.

Загалом упродовж вихідних 15 – 16 травня прогнозують сильні дощі та грози.