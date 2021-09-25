Рятувальники попередили про штормовий вітер: які області в небезпеці

25 вересня 2021 , 13:50
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Джерело:

Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про сильний вітер частині областей протягом 26 вересня. Через це там оголосили штормове попередження.

Майже по всій території України 26 вересня очікують теплу та сонячну погоду, однак у деяких регіонах її супроводжуватиме сильний вітер.

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Штормове попередження: де дутимуть сильні вітри

Синоптики повідомляють, що вдень 26 вересня у частині областей очікують сильні пориви вітру: до 15 – 20 метрів за секунду.

  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Херсонській областях.

Через вітер у цих регіонах оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

До слова, сонячна погода 26 вересня буде у всіх областях, окрім Донецької, Луганської та Харківської – там йтимуть дощі. У середньому повітря прогріється до +17…+19 градусів, хоча на Півдні стовпчики термометрів можуть досягати й +24 градусів.

Загроза підтоплень на Львівщині

Також синоптики попереджають про підйом 25 – 26 вересня рівня води на річці Західний Буг у Львівській області. Через негоду там можуть статися затоплення. Тому в регіоні також оголосили І рівень небезпеки – жовтий.

Автор: Наталія Пристанська