Рятувальники попередили про штормовий вітер: які області в небезпеці

Синоптики попереджають про сильний вітер частині областей протягом 26 вересня. Через це там оголосили штормове попередження.

Майже по всій території України 26 вересня очікують теплу та сонячну погоду, однак у деяких регіонах її супроводжуватиме сильний вітер.

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Штормове попередження: де дутимуть сильні вітри

Синоптики повідомляють, що вдень 26 вересня у частині областей очікують сильні пориви вітру: до 15 – 20 метрів за секунду.

Чернігівській,

Сумській,

Полтавській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Херсонській областях.

Через вітер у цих регіонах оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

Загроза підтоплень на Львівщині

сонячна погода 26 вересня буде у всіх областях, окрім Донецької, Луганської та Харківської – там йтимуть дощі. У середньому повітря прогріється до +17…+19 градусів, хоча на Півдні стовпчики термометрів можуть досягати й +24 градусів.

Також синоптики попереджають про підйом 25 – 26 вересня рівня води на річці Західний Буг у Львівській області. Через негоду там можуть статися затоплення. Тому в регіоні також оголосили І рівень небезпеки – жовтий.