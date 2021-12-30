Рятувальники попередили про сильну ожеледицю на дорогах України

Синоптики 30 грудня попередили про погіршення погодних умов у східних областях. Через це рятувальники оголосили перший та другий рівень небезпечності на дорогах.

За даними синоптиків, на дорогах більшості областей буде ожеледиця. Температура повітря там опуститься нижче за 0 градусів.

Важливо На дорогах України ожеледиця: корисні поради водіям та пішоходам

Якою буде погода 30 грудня

Погода в Україні у четвер, 30 грудня, буде сухою: опадів не прогнозують у жодній з областей. Середня денна температура становитиме -3 градуси.

У центральних, східних та південних областях прогнозують морози. Середня денна температура становитиме -3...-5 градусів. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що на дорогах залишатиметься ожеледиця.

Циклон, який вчора (29 грудня – 24 канал) насипав снігу, а також обдурив киян, черкнувши буквально сніговим хвостом, але так і не спромігся підсипати столиці снігу, залишив нашу територію,

– заявила Діденко.

Де буде небезпечно на дорогах

Рятувальники закликали водіїв бути уважними на дорогах у:

Запорізькій області – там оголосили перший рівень небезпечності (жовтий);

в окремих районах Миколаївської та Донецької областей – другий рівень небезпечності (помаранчевий);

на Київщині – рівень перший небезпечності (жовтий).

Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Як поводитися водіям під час ожеледиці

Керуючи авто за складної погоди, обирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортом.

Враховуйте особливості та стан авто, а також дорожнього покриття. Перенесіть поїздку на світлу пору доби.

Звертайте особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірна ожеледиця. Уникайте будь-яких ризикованих маневрів.

Підготуйте свій автомобіль до зими – змініть літню гуму на зимову.

Не виїжджайте на далекі відстані, аби не стати заручником негоди. Якщо в далеку дорогу таки необхідно вирушити, слід мати достатній запас пально-мастильних матеріалів та заряджену батарею мобільного телефону.



Поради пішоходам під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу