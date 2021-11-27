Українців попередили про сильний вітер: де чекати негоду
Джерело:ДСНС України
Дощова погода в Україні 27 листопада супроводжуватиметься сильним вітром. Українців закликали бути обережними.
Попередження про погоду опублікували на сторінці ДСНС. Там уточнили, що оголошений I рівень небезпечності, тобто жовтий.
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Вітер розгуляється по всій Україні
За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 27 листопада пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. При цьому, на високогір'ї Карпат вони будуть ще сильнішими, аж до 25 – 30 метрів на секунду.Зверніть увагу! На Одещині з 26 листопада вирує шторм Ілмаїз. Приблизно до 30 листопада він приноситиме в місто та області сильні пориви вітру, а також дощі.
Що робити, коли сильний вітер
Сильні пориви вітру часто бувають небезпечними. Через них часто падають дерева чи гілки, рекламні конструкції й навіть можуть пошкодитися покрівлі будівель. Тому слід пам'ятати про основні правила, які допоможуть залишатися у безпеці.
- Рятувальники радять щільно зачиняти усі вікна в будинку або квартирі й перебувати якнайдалі від них. Бажано не користуватися ліфтом.
- З незасклених балконів та лоджій рекомендують забрати горщики, банки, ящики, пляшки тощо. Адже їх можна знести вітром на вулицю.
- На вулиці варто триматися якомога далі від рекламних щитів та інших навісних конструкцій, ліній електропередачі, а також дерев.
- Не варто перебувати під великими деревами, особливо – під тополями. Небезпека зростає, якщо вони – старі й трухляві. Не паркувати під ними авто.
- Якщо пориви вітру надто сильні, потрібно десь перечекати стихію. Сховатися можна у найближчій будівлі. Наприклад, у магазині, ТРЦ чи під'їзді.
Якою буде погода в Україні
У суботу, 27 листопада, майже по всій Україні дощитиме. Опадів не прогнозують лише на Хмельниччині, Житомирщині та Одещині. Температура повітря коливатиметься від +4 на Волині та Луганщині до +15 в окупованому Криму. У Києві обіцяють +8...+10 градусів. За словами синоптикині Наталки Діденко, опадів слід очікувати переважно зранку. Крім цього, у Карпатах може випасти мокрий сніг.