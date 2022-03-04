Рятувальники розбирають завали в Харкові: там досі можуть перебувати люди
4 березня 2022 , 17:06Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Російські війська декілька днів безперервно обстрілюють Харків. Наразі рятувальники розбирають завали, де можуть перебувати люди.
На місці обстрілів працюють сапери
Рятувальники працюють у зруйнованих будівлях після обстрілу та бомбардування російськими окупантами.
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Вони розбирають завали, в яких можуть перебувати люди. Також працюють сапери, які знищують вибухонебезпечні предмети.
Рятувальники розбирають завали в Харкові / Фото ДСНС України
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