Рятувальники розбирають завали в Харкові: там досі можуть перебувати люди

Російські війська декілька днів безперервно обстрілюють Харків. Наразі рятувальники розбирають завали, де можуть перебувати люди.

На місці обстрілів працюють сапери

Рятувальники працюють у зруйнованих будівлях після обстрілу та бомбардування російськими окупантами.

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Вони розбирають завали, в яких можуть перебувати люди. Також працюють сапери, які знищують вибухонебезпечні предмети.

Рятувальники розбирають завали в Харкові / Фото ДСНС України

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