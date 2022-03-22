Рятувальники розчищають Харківщину від ворожих "подарунків"

Унаслідок бойових дій на Харківщині залишились чимало ворожих снарядів та уламків ракет. Рятувальники збирають їх для подальшої утилізації.

Над очищенням території області працюють піротехніки Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Зауважте Битва за Маріуполь, обстріл протесту у Херсоні: відеодайджест 26 дня війни

Усі вибухонебехпечні пристрої вилучають – їх пізніше знищать.

Рятувальники наполегливо просять при виявленні уламків ракет, снарядів чи інших вибухонебехпечних предметів, звертатися за номерами телефонів 101 або 102 та в жодному разі не переномити ці предмети самостійно чи торкатися до них.



Рятувальники збирають ворожі снаряди на Харківщині / Фото ДСНС

Цікаво – скільки відсотків українців вірить у перемогу нашої держави: дивіться відео



