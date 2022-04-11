Рятувальники у Сєвєродонецьку під обстрілами допомагають людям
11 квітня 2022 , 09:51Читать новость на русском
Джерело:Сергій Гайдай у телеграмі
Донбас став зоною інтенсивних обстрілів та боїв. Але рятувальники продовжують нести свою службу й допомагають людям.
Зокрема, у Сєвєродонецьку рятувальники працюють під обстрілами. Місцевим вони надають гуманітарну допомогу.
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Рятувальники надають гуманітарну допомогу для місцевих жителів Сєвєродонецька, не зважаючи на постійні обстріли з боку окупантів. Вони вимушені ризикувати власним життям, рятуючи життя іншим,
– сказав Гайдай.
Очільник Луганської ОВА назвав рятувальників справжніми героями.
Робота рятувальників у Сєвєродонецьку: дивіться відео