Рятувальники відкопуються: спостережний пост у Карпатах замело снігом

На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах продовжує мести лапатий сніг. Ба більше, він ледь не заблокував рятувальників на посту, яким довелось відкопуватись, що вийти назовні.

Рятувальники у жартівливій формі попереджають туристів, щоб не йшли в гори у таку погоду. Адже у випадку небезпечної ситуації їм доведеться відкопуватись, щоб прийти на допомогу.

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Сніголавинна небезпека

Важкі погодні умови у Карпатах тривають 7 – 8 лютого. Зокрема, на горі хмарно та вітряно, видимість обмежена.

Нагадуємо: через снігопади та хуртовини, на високогір'ї Закарпатської області, у горах Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека. А 8 лютого ще й у горах Чернівецької області. Рівень небезпеки третій,

– повідомляють рятувальники.

Вони також попереджають, що в гірських районах можливі зсуви снігу на дороги.

Рятувальники відкопуються: дивіться відео

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