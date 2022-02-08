Рятувальники відкопуються: спостережний пост у Карпатах замело снігом

8 лютого 2022 , 08:31
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Джерело:

ДСНС

На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах продовжує мести лапатий сніг. Ба більше, він ледь не заблокував рятувальників на посту, яким довелось відкопуватись, що вийти назовні.

Рятувальники у жартівливій формі попереджають туристів, щоб не йшли в гори у таку погоду. Адже у випадку небезпечної ситуації їм доведеться відкопуватись, щоб прийти на допомогу.

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Сніголавинна небезпека

Важкі погодні умови у Карпатах тривають 7 – 8 лютого. Зокрема, на горі хмарно та вітряно, видимість обмежена.

Нагадуємо: через снігопади та хуртовини, на високогір'ї Закарпатської області, у горах Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека. А 8 лютого ще й у горах Чернівецької області. Рівень небезпеки третій,
– повідомляють рятувальники.

Вони також попереджають, що в гірських районах можливі зсуви снігу на дороги.

Рятувальники відкопуються: дивіться відео

Погода в Україні

  • У Карпатах рятувальники ще з 5 лютого попереджають про хуртовини та нульову видимість. Загроза сходження лавин відтоді зберігається й дотепер. 
  • Синоптики передають, що 8 лютого погода в Україні буде похмурою та мокрою. Прогнозують дощ, сніг та мокрий сніг, але температура при цьому має бути плюсовою. 
  • Тішать і потеплінням, яке має бути з 7 по 13 лютого в Україні. Будуть тривалі відлиги та аномально високі температури. Це завдяки західному переносу повітряних мас, який фіксують в атмосфері. 
Автор: Оксана Княжик