Рятувальники вже 2 дні ліквідовують наслідки негоди на Закарпатті
Джерело:ДСНС
На Закарпатті рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди, через яку раніше річка вийшла з берегів. Станом на 8 січня обстановка стабілізувалася.
Як розповіли рятувальники, роботи тривають з 6 січня. Так, за 2 дні вони відкачали майже 5300 метрів кубічних води.
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Весь цей працівники ДСНС:
- відкачують рідину з будівель,
- розбирають завали,
- звільняють автошляхи місцевого й обласного значення для проїзду.
Станом на 07:00 (8 січня – 24 канал) на території області обстановка стабілізувалася, опадів не спостерігається, вода сходить самопливом. Підтоплень житлових будинків і підвальних приміщень немає,
– мовиться у повідомленні.
Зазначається, що залишаються підтопленими 5 домогосподарств у Тячівському районі та приблизно 450 гектарів сільгоспугідь у Хустському районі. Також частково відсутнє електропостачання у селі Теребля Тячівського району. Водночас проїзд на дорогах загального користування вже забезпечили.
Негода на Закарпатті: що відомо
Як зауважили у ДСНС, сильні дощі спровокували підняття води та вихід річки Тиса на заплаву поблизу села Великі Ком'яти Берегівського району. Це і призвело до підтоплення 205 гектарів сільськогосподарських угідь.
Окрім цього, річка вийшла з берегів біля міста Виноградів у Берегівському районі, і рівень підняття води досягає вже позначки в 4 метри. У мережі оприлюднили відеозапис стихійного лиха.
Рятувальники попереджають про підтоплення
У ДСНС заявили, що через підвищення рівня води у річках, можливі підтоплення. Зокрема мовиться про західні регіони України.
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