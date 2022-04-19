Рятувальники знешкоджують техніку окупантів: їм допомогає легендарний Патрон

Сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій ретельно очищують територію населеного пункту Шестовиця, що на Чернігівщині. Компанію рятувальникам склав пес-піротехнік Патрон.

Сапери працюють разом із зіркою соцмереж – Патроном

Фото та відео з місця подій служба з надзвичайних ситуацій опублікувала у своїх соцмережах.

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ДСНС зазначили, що у населеному пункті досі багато розбитих танків та бронемашин окупантів. Крім того, рятувальники продовжують виявляти величезну кількість снарядів, мінометних мін, гранат та патронів, які залишили російські війська.

Щоб підвищити обізнаність населення та запобігти травмам, рятувальники проводять бесіди з місцевими та роздають їм попереджувальні листівки.

Допомагає у цьому наш пес-піротехнік Патрон, якого люблять як дорослі, так і дітки,

– додали в ДСНС.

Рятувальники та пес Патрон знешкоджують техніку окупантів / Фото ДСНС України

Водночас служба нагадує про заборону підходити до розбитої техніки. Не варто також з'їжджати з доріг на узбіччя та гуляти у лісі, оскільки це може бути небезпечно.

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