Рятувальники з'ясовують масштаби руйнації після атаки центру Харкова
Джерело:Суспільне Харків
Російські військові цинічно обстріляли центр Харкова. На місце події виїхали рятувальники.
Згодом надзвичайникам довелося повернутися, адже ворог відновив обстріли. Всім мешканцям слід залишатися в укриттях.
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Ідуть масовані бомбардування центральної частини міста. Уражені обстрілами мерія, прилеглі магазини, житлові будинки,
– розповів речник ДСНС у Харкові Євген Василенко.
Також постраждав 4-поверховий житловий будинок, який розташований поруч. Зруйновані зовнішні та внутрішні конструкції. Відомо, що там перебувають люди.
Рятувальники проводили пошукові роботи та обходили кожну квартиру. "Шукаємо постраждалих і тих, кому потрібна допомога", – наголосив Василенко. Однак працівника ДСНС довелося повернутися через відновлення атаки.
Дивіться відео з місця обстрілів у Харкові:
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