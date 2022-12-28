Рязань регулярно ховає військових, проте не протистоїть війні Путіна: репортаж NYT

У російській Рязані на цвинтарях все більше могил російських військових, які воювали в Україні. Навіть під немалим шаром снігу кладовище бойовиків рясніє кольорами прапорів окупаційних підрозділів.

Журналісти The New York Times опублікували репортаж з російського міста, де постійно привозять тіла загиблих бойовиків. Вони поспілкувалися з місцевими та запитали, що ж вони думають про війну в Україні.

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Що росіяни говорять про війну в Україні

Наталья – мати загиблого окупанта, жінка відмовилася називати своє прізвище. Раз на тиждень вона ходить на могилу до свого покійного сина. Він помер ще в перші дні повномасштабної російсько-української війни у Гостомелі. Загиблому загарбнику було 26 років.

"Наталья приходить щонайменше раз на тиждень, щоб доглянути могилу свого єдиного сина, який загинув у перші дні війни. Те, що залишилося від його тіла, прибуло до Рязані через кілька тижнів", – йдеться в репортажі.

Журналісти зазначають, що більшість західних противників російської агресії вважали, що саме такі матері, як Наталья, стануть опорою хвилі обурення проти російського диктатора Владіміра Путіна та перетворяться на політичну силу, яка йому протистоїть.

Росіяни продовжують мовчати про війну

Однак через 10 місяців війни цього не сталося у великих масштабах. Росіяни й далі продовжують мовчати про війну в Україні.

Жінка сказала, що вторгнення "слід було спланувати краще", щоб мінімізувати втрати. Вона й слова не сказала на адресу вищого керівництва Росії. "Треба було щось робити", – сказала вона, маючи на увазі Україну.

Журналісти зазначають, що на місцевому кладовищі було щонайменше 20 рядів із трьома свіжими могилами в кожному.

Однак, схоже, що навіть шалені втрати не змусять росіян заговорити про війну. В NYT наголошують на тому, що Рязань, де розташовані дві військові бази, з гордістю відправляє своїх людей на війну, навіть якщо деякі повертаються в мішках для трупів.

Місцева жителька Маріна Дороніна також висловила підтримку війні. Її 27-річного сина Вадіма призвали лише через кілька днів після того, як наприкінці вересня пан Путін оголосив, що Росія мобілізує кілька сотень тисяч чоловіків.

Мати-одиначка двох інших дітей, у тому числі одного з тяжкими вадами, Дороніна, залежить від свого старшого сина у фінансовій допомозі та фізичній праці. Вона зазначила, що дах у неї "тече, як решето", і він планував її полагодити до настання зими.

Мати, які бідкається на дах-решето

"Хто тепер полагодить мій дах?", – спитала вона. Дона додала, що син також збирався полагодити паркан восени.

Але вона сказала, що не сердиться, що його відправили на війну. Вона також не виступала проти мобілізації взагалі. Замість цього, за її словами, вона була розлючена на систему, яка не могла забезпечити відстрочку для її сина.

Вона спілкується з Вадімом, який наразі перебуває в Україні. Він надсилає відео, на яких він в окопах проводить час із товаришами по службі. За її словами, вона відчуває гордість, коли бачить його фотографії в камуфляжі.

"Наш президент досить мудрий, і він все ще добре виконує свою роботу", – вважає жінка. Повторюючи загальну тему, яку просувають пропагандистські програми на державному телебаченні та серед багатьох звичайних людей, вона сказала, що вважає, що "Захід" не лише воює в Україні, але й страждає від наслідків війни, гірших за Росію.

"Люди там нічого не мають", – сказала вона про Захід. "Заходьте в наші магазини, у нас є все. На нас це ніяк не впливає", – зазначила вона, хоча визнала, що ціни трохи зросли.

Вибухи в Рязані все ж таки налякали росіян

5 грудня на російських аеродромах "Дягілєво" та "Енгельс" пролунали вибухи. У Росії заявили, що це сталося через падіння невідомих безпілотників.

Дехто з рязанців вважає, що нічого страшного у цьому немає. Вони вірять у "силу російського ППО" та своє керівництво. Однак не всі такої думки. 19-річна студентка розповіла, що їй було дуже страшно, коли вона почула звуки вибухів.