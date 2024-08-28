У мережі пишуть про пожежу на Рязанській ГРЕС: з'явилося відео

У Росії палає електростанція. Одні росЗМІ повідомляють про пожежу на Рязанській ГРЕС, а інші пишуть, що це фейк.

Вдень окремі російські телеграм-канали почали повідомляти про загоряння Рязанської ГРЕС, яка розташована у місті Новомичурінськ. Крім того, зазначалося, що очевидці чули перед пожежою вибухи.

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Могло статися загоряння ГРЕС у Рязанській області

У мережі пишуть, що уся теплоелектростанція охоплена димом. Що стало причиною надзвичайної ситуації, наразі невідомо. Як доказ того, що на Рязанській ГРЕС щось горить, з'явилося відео.

Задимлення у районі Рязанської ГРЕС: дивіться відео

Водночас інші телеграм-канали країни-агресорки спростовують інформацію про пожежу на ГРЕС. Вони пишуть, що інформація про це – фейк, а відео було знято вчора, коли поряд із ГРЕС горіла суха трава. Дим зняли на тлі станції.

Офіційної інформації наразі немає.

Довідка: Рязанська електростанція – п'ята за величиною електростанція в Росії. Електростанція розташована в Новомічуринську Рязанської області Росії. Будівництво почалося в 1968 році, а перший блок був запущений в 1973 році.

Нагадаємо, що 28 серпня України атакувала дві нафтобази у Росії – "Атлас" – у Ростовській та "Зеніт" – у Кіровській областях.