Генсек НАТО відповів, які наслідки чекають на Росію в разі нападу на Альянс

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відповів, з якими наслідками зіткнеться Росія, якщо наважиться напасти на НАТО. Рютте впевнений, що Росія на такий крок не наважиться.

НАТО повинно готуватися до таких сценаріїв вже зараз, зазначає Рютте. Про це інформує 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Дивіться також Будьмо чесними, США ніколи не хотіли нас в НАТО, – Зеленський

Як НАТО відповість на агресію Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив, що зазіхання бодай на один квадратний кілометр НАТО не зійде Росії з рук.

Якщо Путін вважає, що він може, без значного ризику для своєї країни та своєї армії, атакувати хоч один квадратний кілометр території НАТО, він зіткнеться з потужним ударом НАТО по Росії. Він це знає. І він не наважиться це зробити,

– заявив генсек Альянсу в Мюнхені.

Однак Рютте зазначив, що якщо НАТО не прийме необхідних рішень зараз, то через 4 – 5 років "ми можемо зіткнутися з серйозними труднощами".