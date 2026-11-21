Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що Альянс готовий захищати Польщу на тлі чергового порушення її повітряного простору, про який напередодні повідомила польська сторона.

Про це Рютте заявив у Варшаві 21 листопада, повідомляє Reuters із посиланням на Польське агентство преси (PAP).

Що Рютте сказав про захист Польщі?

За словами Рютте, командувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич зробить усе необхідне, щоб визначити будь-які загрози оборонним можливостям Альянсу та його стримуванню. За потреби він вноситиме відповідні корективи.

Я можу гарантувати, що НАТО захищатиме кожен сантиметр польської території,

– заявив генсек Альянсу.

Що трапилося у повітряному просторі Польщі?

Заява Рютте пролунала після того, як Польща повідомила про порушення свого повітряного простору трьома об'єктами, які, ймовірно, були двома ракетами та безпілотником.

Порушення сталося на тлі військових навчань за участю Коаліції охочих, яка об'єднує союзників України. Польські чиновники назвали збіг обставин невипадковим.

У понеділок, 23 листопада, у Брюсселі має відбутися засідання Північноатлантичної ради НАТО, на якому обговорять порушення польського повітряного простору російськими ракетами.