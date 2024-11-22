Генсек НАТО Рютте зустрінеться з Трампом для обговорення війни в Україні, – WP

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте планує зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом. Він обговорить з ним стратегію переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

Про це розповіли журналістам неназвані посадовці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста The Washington Post Девіда Ігнатуса.

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Що планує сказати Трампу Рютте

Зустріч відбудеться в маєтку Трампа Мар-а-Лаго. Німецький посадовець розповів, що Рютте спробує переконати Трампа в необхідності досягнення "справедливого та тривалого миру", який не спонукатиме подальшу російську агресію і дасть надійні гарантії безпеки для України.

Посадовець повідомив, що ключовим посланням Рютте для Трампа стане застереження, що погана угода з Росією нашкодить і йому самому, адже вона переслідуватиме його всю подальшу політичну кар’єру.

Майте на увазі, що ви повинні вирішити питання України таким чином, щоб воно не переслідувало вас під час вашого президентського терміну,

– так описує послання німецький посадовець.

Європейські чиновники покладають надії на Рютте як ключового перемовника між Європою та адміністрацією Трампа.