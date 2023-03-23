"Послання" для дітей: на дроні, який атакував ліцей у Ржищеві, був напис "За Джанкой"

Хворобливі російські терористи, атакувавши Ржищів "Шахідами", залишили цинічне послання для дітей. Окупанти вирішили помститися за "бавовну" в Джанкої.

Віктор Гордієнко, директор ліцею у Ржищеві, який постраждав від атаки "Шахідів", розповів, що росіяни залишили послання для дітей, які жили в гуртожитку. На "Шахіді" окупанти написали "За Джанкой", повідомляє 24 Канал.

Дізнайтесь більше 16 збитих "Шахідів", жертви на Київщині: що відомо про російську масовану атаку дронами

Напис "За Джанкой" знайшли на уламку "Шахіда"

Відповідний напис помітили на уламку одного з дронів-камікадзе, який атакував Ржищів вночі 22 березня.



Уламок "Шахіда", який атакував Ржищів 22 березня 2023 / Скриншот з ефіру телемарафону

Що сталося у Джанкої

Пізно ввечері 20 березня прогриміли вибухи в окупованому Джанкої. На відео, які публікували в мережі, було чутно, що Джанкой, ймовірно, атакують дрони.

У Головному управління розвідки повідомили, що вибухи в Джанкої знищили російські ракети "Калібр НК". Росія не зможе відновити ці "Калібри".

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що вибухи в Джанкої пошкодили вузлову станцію. Йдеться про залізничну станцію.

Гуменюк констатувала, що внаслідок "бавовни" в Джанкої у росіян виникли логістичні проблеми. Росія наразі не може використовувати цей транспортний шлях.

Виконувач обов'язків начальника Головного управління бойових ударних систем Генштабу ЗСУ Сергій Баранов заявив, що метою вибухів у Джанкої було повне або часткове зупинення логістичного забезпечення угруповань росіян у захоплених регіонах Запорізької та Херсонської областей.

Росіяни атакували Ржищів: що відомо

Російські військові вночі 22 березня "Шахідами" атакували місто Ржищів у Київській області. Окупаційні війська спрямували на ліцей і гуртожитки відразу чотири дрони-камікадзе.

О 00:52 23 березня роботи по розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею завершено. Унаслідок нічної атаки "Шахідами" відомо про 9 загиблих.

Усього вночі 22 березня Росія випустила по Україні 21 "Шахід" з північного напрямку. Українським захисникам вдалося збити 16 дронів.