У мережі показали знищену С-400 під Брянськом, з якої росіяни били по Києву
Українські захисники успішно перетворили на брухт російську зенітну систему, яка тероризувала столицю. Ворожу пускову установку С-400 знищили у тилу країни-агресорки.
Світлину демілітаризованого ЗРК опублікувала компанія Fire Point, підтвердивши, що на фото – знищена пускова установка ворога.
Деталі знищення ворожої ППО
Спершу фото з'явилось у Telegram-каналі Exilenova+. За наведеною інформацією, на світлині була одна з двох уражених установок, які російські війська використовували в режимі "земля-земля".
Зазначається, що лише кілька днів тому з цього озброєння окупанти завдавали цинічних ударів по Києву. Тепер воно успішно демілітаризоване Силами оборони України.
Українська оборонна компанія уточнила, що нищівного удару по модернізованому ворожому комплексу завдали дронами FP-1. Знищено пускову установку, за даними зброярів, було в районі селища Порошино у Брянській області.
Нагадаємо, 17 вересня Генштаб ЗСУ підтвердив ураження двох пускових установок С-400. Як заявляло командування, українські військові накрили ворожі позиції в районі населеного пункту Вигоничі, що у Брянській області. Саме звідти загарбники запускали балістику по українській столиці.
Нагадаємо, українські військові системно знищують ворожу військову інфраструктуру. Так, Сили оборони завдали удару по об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму, на Донеччині та Луганщині. Відпрацювали вони по наземній станції управління безпілотниками "Оріон", базі підготовки дронів та декільком складам з боєприпасами.