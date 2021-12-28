Саакашвілі намагалися перевезти з лікарні: він втратив свідомість

Третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі намагалися перевезти з Горійського військового госпіталя. Коли він про це дізнався, хотів чинити спротив, але втратив свідомість.

До політика зайшли люди в чорному вбранні й сказали, що його переводять, але не повідомили куди. Про це мовиться в повідомленні Міхеіла Саакашвілі, про яке розповів журналістам його адвокат Ніка Гвамарія.

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Саакашвілі втратив свідомість

Третій президент Грузії вимагав, щоб йому виміряли тиск. Показники становили 200 на 110 при його звичному тиску в 120 на 80. Сам політик переконаний, що в нього був гіпертонічний криз.

Спробували силою мене перевезти, я чинив опір, після чого знепритомнів. Не пам'ятаю певний відрізок. Коли прийшов до тями, лікар сказала, що нікуди мене не переводять і я залишаюся в клініці,

– розповів Саакашвілі.

За його ж словами, це був найсерйозніший гіпертонічний криз у його житті. Мовляв, він ще ніколи себе не почував так як у той момент.

"Протягом усього часу мене знімали на відео, зокрема, під час медичних проблем. Моє серйозне становище зафіксовано на відео", – повідомив експрезидент.

Повернення Саакашвілі в Грузію:

Політик повернувся до Грузії в ніч на 29 вересня.

Потрапив в країну не у звичайний спосіб – їхав у вантажівці з молочною продукцією.

Саакашвілі одразу ж затримали і відвезли до в'язниці у Руставі, адже у Грузії йому у 2018 році заочно винесли вирок – 6 років тюрми.

У в'язниці він оголосив голодування, однак через 50 днів погодився припинити через погіршення стану здоров'я.

Стан його здоров'я особливо погіршився в останні тижні. Через це він пропускає судові засідання, а періодично втрачає пам'ять.

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