Саакашвілі не потребує лікування за кордоном, – МОЗ Грузії

У МОЗ Грузії вважають, що для ув'язненого Міхеіла Саакашвілі вистачає лікування на грузинській території. Також влада країни запевняє, що уникнути тюремного ув'язнення політику не вдасться.

Про те, що Саакашвілі не потребує лікування за кордоном, повідомила міністерка охорони здоров'я Грузії Катерина Тікарідзе. Вона запевнила, що політик вже почувається краще.

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У МОЗ кажуть, що стан політика покращився

Журналісти поцікавились у Тікарідзе, яка буде позиція влади щодо реабілітації експрезидента за кордоном – якщо це порекомендують лікарі.

Стан Міхеіла Саакашвілі покращився і є задовільним. Я не бачу жодної необхідності в тому, щоб пацієнт продовжував лікування за кордоном. Рекомендації лікарів часто-густо відрізняються, а також є лікарі, які ставлять діагноз, не бачачи пацієнта, і приймають певні рішення,

– відповіла Тікарідзе.

Міністерка заявила, що у Саакашвілі є лікарі, які безпосередньо залучені до його лікування, тому їхня думка значно важливіша, аніж думка тих медиків, які лікують його заочно.

Саакашвілі не уникне ув'язнення, – віцеспікер парламенту

Перший віцеспікер парламенту Грузії Георгій Вольський під час брифінгу повідомив, що Саакашвілі уникнути покарання не вдасться. Натомість прихильники експрезидента, мовляв, хочуть протистояти революційним шляхом.

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