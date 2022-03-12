Саакашвілі переконаний, що глобального конфлікту між НАТО та Росією не уникнути

Президента Росії можуть зупинити лише силові методи. Тому Організація Північноатлантичного договору буде змушена втрутитися у війну.

Про це заявив колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі. Він попередив Володимира Путіна, що Україна може стати його "слов'янським Афганістаном".

Зверніть увагу Саакашвілі застеріг владу Грузії від пропуску вірменських військ

Військова сила – ключ до повалення Путіна

Саакашвілі впевнений, що санкціями Заходу не можна перемогти главу Кремля. Ключем до повалення путінського режиму є лише військова сила.

Санкції можуть допомогти, але самі собою санкції не впораються. Путін не зупиниться, доки його не зупинять,

– наголосив Саакашвілі.

Експрезидент Грузії зауважив на важливості закриття неба над Україною. На цей крок Захід досі не може наважитися, боячись загострення напруженості.

На думку Саакашвілі, відповідне рішення — просто відтермінування неминучого.

До речі, майже 80% європейців підтримують санкції проти Росії, які запровадили або можуть запровадити проти держави-агресорки через війну.

За прогнозами Morgan Stanley, дефолт в Росії має відбутись 15 квітня. Однак Ярослав Железняк вважає, що це може статися і раніше.