Саакашвілі погрожує протестом: вимагає, аби допустили незалежних лікарів

Міхеіл Саакашвілі вимагає, аби до нього допустили незалежних лікарів. Також хоче, аби йому дозволили обмінюватися з відвідувачами конфіденційною інформацією. В іншому разі – погрожує новим протестом.

Зараз Саакашвілі перебуває в Руставській в'язниці. Про вимоги від Саакашвілі повідомив його адвокат Шота Тутберідзе.

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"Якщо ці вимоги не будуть виконані пенітенціарною службою до 6 січня, Михайло Саакашвілі звернеться до крайньої форми протесту", – заявив адвокат.

Саакашвілі не дозволяють спілкуватися шляхом обміну записками, як це було раніше.

Саакашвілі у в'язниці: що відомо

29 вересня експрезидент Грузії таємно приїхав на Батьківщину.

Його одразу ж затримали та відвезли у в'язницю у місті Руставі.

Саакашвілі оголосив голодування 1 жовтня, висловлюючи так протест.

Наприкінці листопада через погіршення стану здоров'я його перевели до госпіталю, де він припинив голодування.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що помилування Саакашвілі не отримає.

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