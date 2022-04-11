Саакашвілі прогнозує "дуже великі зміни" після провалу Росії на Донбасі

Після провалу окупантів на Донбасі у всьому світі, зокрема в Грузії, будуть величезні зміни. Всі побачать, що "російський корабель тоне".

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі переконаний, що російських окупантів очікує великий провал на Донбасі. А потім – ще більші невдачі.

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За словами Саакашвілі, навіть у самопроголошеній Південній Осетії вже знають про невдачі російського повномасштабного вторгнення. Про це розповіли місцеві військові, які відмовилися воювати й повернулися додому.

Після того, як російська армія цього разу зазнає невдачі на Донбасі, всі, зокрема й Грузія, дізнають, що російський корабель тоне. Попереду дуже-дуже великі зміни, – наголошує Саакашвілі.

Нагадаємо, на початку березня близько 300 найманців з самопроголошеної Південної Осетії повернулися додому нібито через погане забезпечення. Але на те були й інші причини: ЗСУ встигли знищити 3 БТГр з 19 мотострілецької дивізії, де було багато вихідців з Північної Осетії. Крім того, українські військові взяли кількох осетинів у полон.

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