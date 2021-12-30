Саакашвілі серед ночі силою вивезли з лікарні до в'язниці, – Ясько

Міхеїла Саакашвілі у Грузії примусово перевезли з лікарні до в'язниці. Це сталося о другій ночі за місцевим часом.

Про інцидент повідомила у фейсбуці українська нардепка Єлизавета Ясько. Також це підтвердив і адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія.

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Саакашвілі вивезли з лікарні: що про це відомо

Нардепка Ліза Ясько записала відео та опублікувала його вночі 30 грудня у фейсбуці. За її словами, Міхеіла Саакашвілі о 2 ночі за грузинським часом силою вивезли з госпіталя Горі.

Насильно повалили та в наручниках вивезли до в’язниці в Руставі,

– сказала Ясько.

І додала, що ніхто не знає, в якому стані Саакашвілі, чи притомний був тощо. Утім, зазначила й те, що не вся ця інформація наразі підтверджена.

Також адвокат Ніка Гварамія коротко зазначив у фейсбуці:

Міхеіла Саакашвілі викрали з госпіталю Горі. Куди – невідомо. Його стан – невідомий.

Зверніть увагу:

У переддень, 28 грудня, Саакашвілі вже намагалися перевезти з Горійського госпіталя. Він намагався чинити спротив, втратив свідомість, та у підсумку його залишили у медустанові.

Того ж дня третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який нині засуджений і лікується в грузинському госпіталі, анонсував зустріч з чинною президенткою Саломе Зурабішвілі.

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