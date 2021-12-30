Саакашвілі серед ночі силою вивезли з лікарні до в'язниці, – Ясько
Джерело:фейсбук Лізи Ясько
Міхеїла Саакашвілі у Грузії примусово перевезли з лікарні до в'язниці. Це сталося о другій ночі за місцевим часом.
Про інцидент повідомила у фейсбуці українська нардепка Єлизавета Ясько. Також це підтвердив і адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія.
Тим часом Україна вимагає від Грузії впустити до Саакашвілі українських лікарів
Саакашвілі вивезли з лікарні: що про це відомо
Нардепка Ліза Ясько записала відео та опублікувала його вночі 30 грудня у фейсбуці. За її словами, Міхеіла Саакашвілі о 2 ночі за грузинським часом силою вивезли з госпіталя Горі.
Насильно повалили та в наручниках вивезли до в’язниці в Руставі,
– сказала Ясько.
І додала, що ніхто не знає, в якому стані Саакашвілі, чи притомний був тощо. Утім, зазначила й те, що не вся ця інформація наразі підтверджена.
Також адвокат Ніка Гварамія коротко зазначив у фейсбуці:
Міхеіла Саакашвілі викрали з госпіталю Горі. Куди – невідомо. Його стан – невідомий.
Зверніть увагу:
- У переддень, 28 грудня, Саакашвілі вже намагалися перевезти з Горійського госпіталя. Він намагався чинити спротив, втратив свідомість, та у підсумку його залишили у медустанові.
- Того ж дня третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який нині засуджений і лікується в грузинському госпіталі, анонсував зустріч з чинною президенткою Саломе Зурабішвілі.
У чому влада Грузії звинувачує Саакашвілі: нагадаємо у відео