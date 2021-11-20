Саакашвілі у військовому госпіталі в Горі почав приймати їжу

Міхеіл Саакашвілі 20 листопада припинив голодування. До цього його перевели у військовий госпіталь у Горі. За словами лікарів, політик почав харчування за спеціальною схемою,

Експрезидента оглянули лікарі спеціального консиліуму, створеного Міністерством юстиції.

Раніше Саакашвілі припинив голодування після того, як його перевели до госпіталю, – лікар

Для Саакашвлі розробили спеціальну схему харчування

Медики кажуть, що стан колишнього президента – стабільний, він вже почав харчуватись. Їжу Саакашвілі приймає за спеціальною схемою.

Складено протокол подальшого відновлення після тривалого голодування, який погоджено з лікарями. Що стосується неврологічного статусу пацієнта, то порівняно з вчорашнім днем ​​відзначається позитивна динаміка, хоча певні зміни залишаються,

– сказав член консиліуму лікар Александр Цискарідзе.

Попри покращення, у здоров'ї політика все ще залишились проблеми.

Саакашвілі помістили у спеціально обладнану палату

Зазначимо, що Саакашвілі голодував більше ніж півтора місяця. У МОЗ кажуть, що у лікарні в Горі є все необхідне устаткування для лікування політика. Його помістили у спеціально обладнану палату.

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Коротко про ув'язнення Саакашвілі: