Саакашвілі у військовому госпіталі в Горі почав приймати їжу
Джерело:Інтерфакс-Україна
Міхеіл Саакашвілі 20 листопада припинив голодування. До цього його перевели у військовий госпіталь у Горі. За словами лікарів, політик почав харчування за спеціальною схемою,
Експрезидента оглянули лікарі спеціального консиліуму, створеного Міністерством юстиції.
Раніше Саакашвілі припинив голодування після того, як його перевели до госпіталю, – лікар
Для Саакашвлі розробили спеціальну схему харчування
Медики кажуть, що стан колишнього президента – стабільний, він вже почав харчуватись. Їжу Саакашвілі приймає за спеціальною схемою.
Складено протокол подальшого відновлення після тривалого голодування, який погоджено з лікарями. Що стосується неврологічного статусу пацієнта, то порівняно з вчорашнім днем відзначається позитивна динаміка, хоча певні зміни залишаються,
– сказав член консиліуму лікар Александр Цискарідзе.
Попри покращення, у здоров'ї політика все ще залишились проблеми.
Саакашвілі помістили у спеціально обладнану палату
Зазначимо, що Саакашвілі голодував більше ніж півтора місяця. У МОЗ кажуть, що у лікарні в Горі є все необхідне устаткування для лікування політика. Його помістили у спеціально обладнану палату.
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Коротко про ув'язнення Саакашвілі:
- Політик почав голодувати 1 жовтня, коли його затримали у Грузії.
- У Грузії Саакашвілі засуджений одразу за кількома справами.
- Експрезидент відмовлявся від переводу у тюремну лікарню.
- 8 листопада його таки етапували у лікарню Глданської в'язниці.
- Омбудсменка Людмила Денісова заявила, що при етапуванні Саакашвілі побили.