Хотів винести зразки аналізів Саакашвілі у черевику: влада Грузії наїхала на польського лікаря

Напередодні до Міхеїла Саакашвілі допустили лікарів з Польщі. Вони вже навіть встигли вляпатися у скандал.

На діяльність лікарів, які займаються Міхеїлом Саакашвілі, скаржиться влада Грузії. За її словами, лікар, відряджений Євросоюзом, прагнув незаконно забрати зразок аналізів третього президента Грузії.

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Хотів пронести аналізи у черевику

У заяві пенітенціарної служби Грузії виклали допис. Він супроводжується роликом, на якому можна побачити, що лікар буцімто намагався винести зразок аналізів Саакашвілі у черевику.

Під час візиту стався незрозумілий інцидент з одним із польських лікарів. Зокрема, польський лікар загорнув у папір зразок, узятий у засудженого Міхеїла Саакашвілі, і спробував винести його у черевику,

– наголошують у повідомленні.

Власне, ролик демонструє затримання лікаря. Його попрохали показати вміст черевика. Медичний працівник показав невеликий предмет. Саме він, переконує грузинська влада, – містив зразки аналізів Саакашвілі.

За даними служби, лікарі отримали дозволи на забір аналізів. Але цю процедуру вони мали проходити в офіційному порядку. У тексті, який супроводжує відео, навіть намагаються виправдати свої дії. Мовляв, Саакашвілі отримував належну медичну допомогу. Натомість зазначили, що "не відповідало стандартам, встановленим законодавством Грузії" звернення матері третього президента Грузії. Вона закликала допустити до сина іноземних лікарів.

Лікарі Саакашвілі буцімто потайки виносять зразки аналізів: дивіться відео

Нагадаємо, що Міхеїл Саакашвілі ще у вересні 2021 року повернувся до Грузії. Його й заарештувала місцева влада. Проти колишнього президента відкрили низку кримінальних справ. Суд запроторив третього президента Грузії до шести років ув'язнення.

Сам Саакашвілі підкреслює, що його заарештували за політичним звинуваченням. Крім того, він кілька разів оголошував голодування.

Порівняно нещодавно громадськість побачила, як тепер виглядає Саакашвілі. Він у жахливому стані. Мабуть, саме це наштовхнуло владу Грузії допустити нарешті до нього лікарів.