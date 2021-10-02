Саакашвілі у в'язниці: в МЗС розповіли про результати зустрічі з грузинським дипломатом

Україна звернулася до Грузії за роз'ясненнями щодо затримання Міхеіла Саакашавілі. Представники МЗС вже зустрілися із грузинським дипломатом Сандро Топурією.

Старший радник Сандро Топурія є тимчасовий повіреним Грузії в Україні. 2 жовтня його запросили у Міністерство закордонних справ України.

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Подробиці про зустріч з грузинським дипломатом

Як пояснив речник МЗС Олег Ніколенко, Топурія розповів дипломатам про обставини затримання Саакашвілі, який є громадянином України. Він також проінформував про інкриміновані йому статті грузинського кримінального кодексу.

Натомість українська сторона наголосила на тому, що законні права Саакашвілі повинні бути повністю дотриманими. Раніше політик вимагав зустрічі із українським консулом. Дипломати вже звернулися із відповідним запитом.

У Міністерстві закордонних справ підтвердили принципову позицію України про невтручання у внутрішні справи Грузії,

– підкреслив Ніколенко.

Зазначимо, що раніше затримання Саакашвілі прокоментували в Офісі Президента. Як пояснив прессекретар українського президента Сергій Никифоров, Зеленський занепокоєний такими новинами з Грузії.

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У Зеленського такий крок сприйняли як помсту політику. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк звернув увагу на " жорсткий настрій", з яким подаються відповідні новини з грузинської сторони.

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що затримання Саакашвілі загрожує серйозним дипломатичним скандалом. Адже колишній президент Грузії тепер є громадянином України.

Раніше грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі подякував Україні за "плідну співпрацю". Він пояснив, що мовиться, зокрема, й про справу Саакашвілі.