Саакашвілі з в'язниці написав листа Садовому з підтримкою України

Ув'язнений політик Міхеіл Саакашвілі написав лист меру Львова Андрію Садовому. Він відреагував на криваву війну Росії проти України та висловив слова співчуття рідним загиблих львів'ян.

Фото листа від Саакашвілі Садовий опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

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У зверненні до Садового грузинський та український політик висловив слова співчуття рідним загиблих львів'ян.

Ви тримаєтесь дуже гідно і я пишаюся нашою дружбою! Тримайтеся! Успіхів і перемоги,

– написав Саакашвілі.

Садовий зауважив, що цей лист адресований не йому особисто, але й всім українцям.



Саакашвілі написав лист Садовому / Фото Андрія Садового

Раніше Саакашвілі зауважив, що понад 2000 грузинських добровольців зараз зі зброєю в руках захищають Україну і вже, на жаль, є ті, хто віддав своє життя за неї,

Експрезидент Грузії вважає, що грузини мають долучитись до боротьби з Росією: якщо не зі зброєю в руках, то своєю участю в допомозі екстреним та медичним службам.

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