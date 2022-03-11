Саакашвілі застеріг владу Грузії від пропуску вірменських військ

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі застеріг владу своєї країни від пропуску вірменських військ.

Він підкреслив, що у 2008 році Україна не випустила російський флот.

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Я попереджаю владу Грузії навіть не думати пропускати через наш повітряний простір ворожі війська з Вірменії до України,

– заявив Саакашвілі.

Адже, за його словами, у 2008 році Україна офіційно заборонила Російському флоту виходити з Криму.

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