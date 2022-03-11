Саакашвілі застеріг владу Грузії від пропуску вірменських військ
11 березня 2022 , 10:58Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Міхеіла Саакашвілі
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі застеріг владу своєї країни від пропуску вірменських військ.
Він підкреслив, що у 2008 році Україна не випустила російський флот.
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Я попереджаю владу Грузії навіть не думати пропускати через наш повітряний простір ворожі війська з Вірменії до України,
– заявив Саакашвілі.
Адже, за його словами, у 2008 році Україна офіційно заборонила Російському флоту виходити з Криму.
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