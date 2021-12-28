Саакашвілі зустрінеться з президенткою Грузії Зурабішвілі

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який нині засуджений і лікується в грузинському госпіталі, анонсував зустріч з чинною президенткою Саломе Зурабішвілі. Зустріч президентів має відбутися вже найближчим часом.

Про свою майбутню зустріч Міхеіл Саакашвілі розповів після розмови зі своїм наступником і колись політичним опонентом Георгієм Маргвелашвілі.

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Саакашвілі зустрінеться з Зурабішвілі

Третій президент Грузії відзначив, що його зустріч з наступником стала безпрецедентним кроком примирення, надзвичайно незвичним для регіону.

Як запропонував Георгій Маргвелашвілі, наступного разу ми двоє зустрінемося з чинною президенткою Саломе Зурабішвілі та зазначив, що ця зустріч може відбутися найближчим часом,

– розповів Міхеіл Саакашвілі.

Повернення Саакашвілі в Грузію:

Політик повернувся до Грузії в ніч на 29 вересня.

Саакашвілі одразу ж затримали і відвезли до в'язниці у Руставі, адже у Грузії йому у 2018 році заочно винесли вирок – 6 років тюрми.

У в'язниці він оголосив голодування, однак через 50 днів погодився припинити через погіршення стану здоров'я.

Нещодавно він зустрівся зі своїм наступником. Після цієї зустрічі Георгій Маргвелашвілі назвав свого попередника "бранцем Путіна".

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Публікація Міхеіла Саакашвілі:

У мене була справді чудова зустріч зі своїм колишнім політичним ворогом та наступником, четвертим президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, який відвідав мене у камері тюремної лікарні. Така зустріч стала безпрецедентним кроком примирення, надзвичайно незвичним для нашого регіону. Президент Маргвелашвілі назвав мене "особистим політичним ув'язненим Володимира Путіна". Як запропонував Георгій Маргвелашвілі, наступного разу ми двоє зустрінемося з чинним президентом Саломе Зурабішвілі та зазначив, що ця зустріч може відбутися найближчим часом.