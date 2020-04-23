Саакашвілі – це політичний ядерний реактор, – експерт сказав, чи проголосує за нього Рада

Для призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра може не вистачити голосів у Раді. Адже в українському політикуму, зокрема у фракції "Слуга народу", не так багато людей, які розуміють навіщо він потрібен, а більшість бачить в ньому загрозу.

Таку думку в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі озвучив політтехнолог Сергій Гайдай та пояснив, що для політиків Саакашвілі – це так званий тест.

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"Його Порошенко не пройшов, адже коли українські політики, які у своїй дійсності не справжні, зустрічаються зі справжніми політиками, а ще з таким характером та енергетикою як Саакашвілі, то починають сприймати його як загрозу. А це дуже погано закінчується", – сказав він.

Саакашвілі – це політичний ядерний реактор, якщо ви вмієте його використовувати, він буде дуже довго на вас працювати, і завдяки йому ви можете знести гори, – зазначив Гайдай.

Однак додав: "Але якщо не вмієте ним користуватись або думаєте, що він буде вашим так званим піар-менеджером, то він швидко перетвориться з ядерного реактора в ядерну бомбу, яка знесе вашу владу. Якщо він не зніс владу Петра Порошенка, то тріщин він наробив там доволі багато".

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За прогнозами політтехнолога, за призначення Саакашвілі партія ОПЗЖ майже не дасть голосів. 200 голосів, які прогнозуються від "слуг народу", він також не отримає, максимум – 70 – 100, у "Голосі" проголосує половина, ще 15 голосів дасть ще позафракційна група, якщо цього захоче Зеленський.

"Це піар-хід Зеленського, бо якби він хотів, аби Саакашвілі був у його команді, то йому треба було давати зовсім іншу посаду і зовсім по-іншому до нього підходити. Це хитрий хід Зеленського – "я його хотів, мені радили західні партнери, на нього є соціальний запит, але з Радою Саакашвілі не домовився", – пояснив експерт.

Що відомо про призначення Міхеїла Саакашвілі

Ймовірно завтра, 24 квітня, після зустрічі з депутатами "Слуги народу" на вечірньому засіданні Ради Міхеїла Саакашвілі призначать віцепрем'єр-міністром з питань реформ в уряді Шмигаля.

Цю посаду ексголові Одеської ОДА запропонував Володимир Зеленський.

24 квітня Саакашвілі також має прийти на засідання президентської фракції, де нардепи зможуть поставити йому запитання.

Сам Саакашвілі також підтвердив, що отримав таку пропозицію від президента. Політик заявив, що встиг провести розмову із прем'єром та готується презентувати у Раді свою програму невідкладних змін.



Саакашвілі й Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу