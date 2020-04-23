Саакашвілі – це політичний ядерний реактор, – експерт сказав, чи проголосує за нього Рада
Для призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра може не вистачити голосів у Раді. Адже в українському політикуму, зокрема у фракції "Слуга народу", не так багато людей, які розуміють навіщо він потрібен, а більшість бачить в ньому загрозу.
Таку думку в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі озвучив політтехнолог Сергій Гайдай та пояснив, що для політиків Саакашвілі – це так званий тест.
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"Його Порошенко не пройшов, адже коли українські політики, які у своїй дійсності не справжні, зустрічаються зі справжніми політиками, а ще з таким характером та енергетикою як Саакашвілі, то починають сприймати його як загрозу. А це дуже погано закінчується", – сказав він.
Саакашвілі – це політичний ядерний реактор, якщо ви вмієте його використовувати, він буде дуже довго на вас працювати, і завдяки йому ви можете знести гори, – зазначив Гайдай.
Однак додав: "Але якщо не вмієте ним користуватись або думаєте, що він буде вашим так званим піар-менеджером, то він швидко перетвориться з ядерного реактора в ядерну бомбу, яка знесе вашу владу. Якщо він не зніс владу Петра Порошенка, то тріщин він наробив там доволі багато".
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За прогнозами політтехнолога, за призначення Саакашвілі партія ОПЗЖ майже не дасть голосів. 200 голосів, які прогнозуються від "слуг народу", він також не отримає, максимум – 70 – 100, у "Голосі" проголосує половина, ще 15 голосів дасть ще позафракційна група, якщо цього захоче Зеленський.
"Це піар-хід Зеленського, бо якби він хотів, аби Саакашвілі був у його команді, то йому треба було давати зовсім іншу посаду і зовсім по-іншому до нього підходити. Це хитрий хід Зеленського – "я його хотів, мені радили західні партнери, на нього є соціальний запит, але з Радою Саакашвілі не домовився", – пояснив експерт.
Що відомо про призначення Міхеїла Саакашвілі
- Ймовірно завтра, 24 квітня, після зустрічі з депутатами "Слуги народу" на вечірньому засіданні Ради Міхеїла Саакашвілі призначать віцепрем'єр-міністром з питань реформ в уряді Шмигаля.
- Цю посаду ексголові Одеської ОДА запропонував Володимир Зеленський.
- 24 квітня Саакашвілі також має прийти на засідання президентської фракції, де нардепи зможуть поставити йому запитання.
- Сам Саакашвілі також підтвердив, що отримав таку пропозицію від президента. Політик заявив, що встиг провести розмову із прем'єром та готується презентувати у Раді свою програму невідкладних змін.
Саакашвілі й Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу
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