У Києві дворічна дівчинка прийшла з садочка з саднами на шиї: вона звинуватила виховательку

У Києві маленька дівчинка прийшла додому з подряпинами і ранами на шиї. На питання батьків дитина розповіла, що це зробила вихователька навчального закладу.

Батьки повідомляють, що поліція досі не прийняла заяву, пославшись на недостатні докази. Наразі дівчинка відмовляється ходити до садочку та погано спить.

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Деталі моторошного інциденту

У Голосіївському районі Києва батьки звинуватили виховательку місцевої ясельної групи у побитті їх дитини. Маленька дівчинка, якій було лише 2 роки та 9 місяців, прийшла додому з ранами на шиї. Малеча заявила, що це сталося через виховательку, яка нібито била її по губах та по шиї.

Ще вдень, коли дитина була у садочку, до батьків зателефонувала вчителька та розповіла, що подряпала шию дівчинки, коли знімала кофту. Вона попередила, що замазала рани зеленкою. Однак вдома малеча розповіла та показала, як нібито над нею знущалися. Зі слів дівчинки, вихователька била її по шиї та казала поводитися тихо, інакше "мама прийде".

Дитячий ортопед-травматолог поставив діагноз "поверхнева травма інших частин шиї, садно", сімейний лікар охарактеризував стан як "середньої тяжкості". Дитячий невролог діагностував гостру нервову реакцію на стрес.

Після цієї ситуації донька панічно боїться їхати до дитячого садочку і коли ми сідаємо в авто, вона починає боятися і постійно запитує, чи ми веземо її до дитячого садка,

– розповідає мама дівчинки.

Батьки одразу подзвонила "102", однак там їх направили до відділку. Там поліція не захотіла приймати заяву, заявивши, що фактів недостатньо. Вихователька так само повідомила правоохоронцям, що зробила це випадково.

Управління освіти Голосіївської адміністрації Києва 16 жовтня створили комісію для перевірки інциденту та побували у садочку. У садку нібито ведеться внутрішнє розслідування. Вихователька та її помічниця отримали догани – за те, що не доповіли про ситуацію завідувачці.

Розповідь дівчинки про рани на шиї: дивіться відео

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