Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про тривале затягування Львівською обласною військовою адміністрацією погодження документів для важливих міських проєктів. За його словами, деякі документи не погоджують вже понад 250 днів.

Про ситуацію Андрій Садовий повідомив у своєму дописі.

Які проєкти Львова не можуть погодити?

Садовий зазначив, що за законом погодження документів має тривати п'ять днів, однак у випадку з двома міськими проєктами очікування затягнулося на кілька місяців.

Мовиться про рекультивацію Грибовицького полігону та будівництво крематорію на Голосківському кладовищі. Це не приватні ініціативи, а об'єкти, які реалізує громада Львова.

Особливе занепокоєння викликає затримка з рекультивацією полігону, адже до проєкту залучені кошти міжнародних партнерів. Через тривале погодження місто ризикує втратити фінансування та довіру тих, хто допомагає Україні.

За законом на це передбачено 5 днів. Але документи щодо рекультивації Грибовицького полігону чекають на погодження вже 251 день. А щодо будівництва крематорію на Голосківському кладовищі – 240 днів,

– наголосив мер міста.

Садовий наголосив, що міська влада вже надсилала десятки листів і зверталася до керівництва держави, однак це не дало результату.

Мер Львова повідомив, що разом із депутатами міської ради знову звертається до Президента України, Прем'єр-міністра, Верховної Ради та правоохоронних органів.

Це вже не просто бюрократія. Це відверта неповага до мільйонної громади Львова, яка під час війни робить усе можливе, щоб місто розвивалося. Якщо хтось думає, що може безкінечно блокувати важливі для міста проєкти, то дуже помиляється. А рекорд таки варто зафіксувати,

– підсумував він.

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до уряду щодо фінансування будівництва європейської залізничної колії до Львова. Він наголосив, що цей проєкт важливий не лише для інтеграції України в транспортну мережу ЄС, а й для військової логістики та економічної безпеки.