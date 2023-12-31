Ти тут, а 30 тисяч львів'ян на передовій, – Садовий розповів про найбільшу втому від війни

До Нового 2024 року залишилися лічені години. Втім, українцям не до свят. І це чудово розуміє міський голова Львова Андрій Садовий.

Він нагадав кожному українцеві, якою є ціна можливості відсвяткувати Новий рік. Міський голова описав емоції та переживання, які, мабуть, знайомі зараз багатьом із нас.

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Важливо пам'ятати завдяки кому

Часто, приходячи додому пізно ввечері, ти валишся з ніг від втоми. Ця втома не є фізичною, а скоріше моральною. Бо ти є тут, а 30 тисяч львів'ян – на передовій,

– почав Андрій Садовий.

Він зазначив, що майже щодня – похорони. Очі дітей, котрі втратили батька, і котрим складно підібрати слова, щоб висловити все своє співчуття. Як зауважив міський голова, у таких випадках є "лише почуття провини, бо ти тут стоїш живий і не знаходиш слів". І такі думки, наголосив він, розривають зсередини.

Скоро Новий рік і треба написати кілька вітальних слів, бо така робота. Але що сказати, коли знаєш, що разом з новим роком буде новий біль і нові страждання. Хто хоче таке почути? Але разом з тим і нова надія та усвідомлення, що вижити – це вже щастя. Мати дах над головою і рідних поруч – це вже непогано. Теплі обійми і добре слово – сьогодні дорожче золота,

– наголосив Андрій Садовий.

Міський голова висловив подяку кожному та кожній, "хто стоїть там, де сьогодні найважче". Також світла пам'ять всім, для кого цей рік став останнім. Андрій Садовий додав, що у цьому році "залишилися найкращі, для когось – найрідніші люди".

Мер Львова наголосив, що ми усвідомлюємо, якою є ціна цього Нового року. Водночас ніхто нині не може сказати, що ж буде далі. Втім, від нас залежить те, якими ми будемо самі.

Тому бажаю всім бути, допомагати і вірити: у Бога, у власні сили, в українське військо і завтрашній день в Україні. Люблю. Слава Україні!

– додав Андрій Садовий.

Звернімо увагу! Близько 23:45 президент України Володимир Зеленський виступить перед українцями у новорічному зверненні. Дивіться його на ютубі 24 Каналу або читайте текстову трансляцію на сайті 24 Каналу.