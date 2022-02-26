Садовий назвав цілі диверсантів у Львові

У Львові активно знешкоджують диверсантів. Ціль ворожих сил – об'єкти інфраструктури.

Про це в ефірі 24 каналу розповів мер Львова Андрій Садовий. За його словами, на в'їздах у місто – блокпости, тотальний патруль на всіх важливих об'єктах Львова.

Зверніть увагу Зло програє, тому біситься, – Садовий звернувся до львів'ян через воєнну загрозу Росії

"Наразі їх (диверсантів – 24 канал) затримують і дуже успішно. Це буде рятувати людям життя. Я так розумію, що їхня ціль – об'єкти інфраструктури, наші медичні установи, бажання підривати", – зазначив мер Львова.

Андрій Садовий наголосив, що поліція міста дуже якісно виконує свою роботу. Водночас у місті велика самоорганізація та дисципліна всіх мешканців.

Масово люди виробляють коктейлі молотова, прочищають свою зброю. У співпраці з ТрО, з поліцією.

"Сьогодні кожне місто повинно бути готове, щоб відбивати ворога. Диверсійні групи працюють, десантування може відбутись будь-де, ракетні обстріли можуть бути спрямовані на будь-яке наше місто, тому всі в єдиній позиції. Кожен має добре робити свою роботу", – зазначив Садовий.

Мер Львова про ситуацію в місті: дивіться відео

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.