Садовий підтвердив повернення деяких посольств до Києва

Ще перед повномасштабним вторгненням Росії чимало посольств різних країн переїхали з Києва до Львова. Проте все частіше мовиться про їхнє повернення до столиці.

Про це в ефірі 24 каналу ексклюзивно повідомив мер Львова. За словами Андрія Садового, справді деякі з посольств знову функціонуватимуть у Києві.

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Садовий: Момент повернення до Києва є дуже важливим

Міський голова Львова наголосив на тому, що у місті прийняли орієнтовно 100 посольств. Це, як правило, доволі великий штат працівників, тому справді деякі з них повертаються у столицю.

Дійсно, перше посольство, яке переїжджає – це є литовці,

– сказав Садовий.

Він також додав, що повертається у Київ і Туреччина, але не зі Львова, а з Чернівців. Хоч є й такі, як Польща, які взагалі не виїжджали зі столиці.

"Тут питання кількості працівників, але момент повернення до Києва є дуже важливим. Ми максимально сприятимемо та допомагатиме, тому що Київ – це наше серце. Воно має битись на повну потужність і в прямому, і переносному розумінні", – вважає львівський мер.

Садовий прокоментував повернення посольств: дивіться відео (початок теми з 3:53)