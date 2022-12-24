Сьогодні Христос рождається на полі бою, – Садовий привітав з Різдвом

Андрій Садовий привітав українців з Різдвом. Він наголосив, що це воєнне Різдво ми обов'язково запам'ятаємо.

Українці є свідками народження великої держави

Мер Львова згадав про сьогоднішні цинічні обстріли Херсона. Унаслідок терористичної атаки напередодні Різдва загинули 10 мирних українців, а ще 68 – зазнали поранень.

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Вітаю всіх, хто святкує в ці дні Різдво. Це Різдво є особливим. Ми з книжок пригадуємо, як це було – Христос народжувався в холоді, без світла і без тепла. Так сьогодні живе дуже багато українців. Але Христос народжувався в любові, і ця любов дає це світло зсередини,

– наголосив Садовий.

Мер Львова закликав українців ділитися світлом. Адже зараз ми є свідками народження нашої держави.

Садовий побажав громадянам великої віри у нашу перемогу і наголосив, що Христос – завжди перемагає.

Все, що залишається – це вірити, любити й світити заради кожного, хто вже не з нами. Заради кожного, хто буде після нас. Сьогодні Христос рождається на полі бою,

– підкреслив чиновник.

Мер Львова привітав українців з Різдвом: чуттєве відео

Зауважимо, президент Володимир Зеленський у своєму привітанні наголосив, що цього року традиційний дух Різдва ми відчуваємо по-іншому. Однак він закликав українців не зневірятися, адже саме цього й хочуть росіяни.