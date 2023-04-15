Важливо бути людьми на противагу нелюдам, – Садовий привітав українців з Великоднем

Мер Львова Андрій Садовий привітав українців з прийдешнім святом Воскресіння Христового, яке цієї неділі відзначають більшість українських християн. У своєму зверненні міський голова наголосив на важливості єдності та любові в цей світлий день.

Мер Львова відзначив, що за час повномасштабної війни змінилися ми, змінився світ і навіть змінився Львів. Тепер у місті знають, як пекти паску по-мелітопольськи та як фарбують крашанки у Скадовську.

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Привітання з Великоднем від Андрія Садового

Андрій Садовий зазначив, що у свято Воскресіння Христового ми всі випромінюємо радість, але не можемо сховати тривогу, яка є у кожного, адже війна триває і чимало наших рідних зараз на фронті. Українці ж уже понад рік розкидані по світу. Мер Львова підкреслив, що на Великдень важливо проявити любов, тож не буде зайвим зателефонувати рідним та близьким у цей день.

Це так важливо бути людьми на противагу тим нелюдам, які нас атакують,

– підкреслив Садовий.

Також мер Львова відзначив, що цього року лікарні міста приймають велику кількість поранених воїнів. Нашим захисникам і захисницям надають необхідну допомогу та підтримку, адже важливо робити все для підтримки нашої армії.

Великоднє привітання від Андрія Садового: дивіться відео